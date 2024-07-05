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04.07.2024, 19:08

Что будет с инфляцией и с процентами по кредитам в Казахстане

Новости Казахстана 0 1

Национальный Банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертов, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Опрошенные эксперты поделились своими прогнозами касательно цен на нефть, инфляции, базовой ставки Нацбанка и других экономических показателей.

По медианным ожиданиям, цена на нефть марки Brent в 2024 году составит в среднем 83,7 доллара США за баррель, а в 2025 и 2026 годах – 80 долларов США за баррель. Примерно такой же прогноз эксперты давали и ранее.

ВВП

Прогнозы по росту экономики Казахстана на 2024 год несколько снизились: с 4,3 процента до 4,1 процента, тогда как на 2025 и 2026 годы остались на уровне 5 процентов и 4,5 процента соответственно.

Инфляция

Прогноз инфляции на 2024 год улучшен с 8,5 процента до 8 процентов. Инфляционные ожидания на 2025 и 2026 годы остались неизменными – на уровне 6,8 процента и 6 процентов соответственно.

Проценты по кредитам и депозитам

Прогнозы экспертов по базовой ставке на текущий год повысились с 14 процентов до 14,4 процента, на 2026 год – с 9,2 процента до 10 процентов. Ожидания на следующий год практически не изменились и составляют 11 процентов.

Напомним, чем выше базовая ставка, тем выше проценты по кредитам и депозитам. Сейчас базовая ставка составляет 14,5 процента.

Если прогноз экспертов сбудется, и ставка будет постепенно понижаться (14,4 процента - в 2024 году, 11 процентов - в 2025-м и 10 процентов - в 2026-м), то и ставки по кредитам и депозитам, скорей всего, будут снижаться.

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