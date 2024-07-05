Почему в Актау нет названий улиц: уникальная система адресации

На юго-западе Казахстана находится областной центр Мангистауской области – город Актау, известный отсутствием традиционных наименований улиц. Или они все-таки есть? Как жители и гости города ориентируются в городе и насколько это удобно, рассказывает Tengri Life .

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Актау был построен с нуля по Генеральному плану, разработанному Ленинградским проектным институтом в рамках развития новых городов Советского Союза. В отличие от большинства городов Казахстана, в Актау нет привычных названий улиц. Система адресации здесь основывается на номерах микрорайонов. Город активно растет, и по Генеральному плану развития в будущем в Актау будет 61 микрорайон.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

На данный момент в нем уже существует 51 микрорайон, в которых расположены площади Государственных символов, "Ынтымак" и "Астана". Также имеется проспект Нурсултана Назарбаева, название которого было утверждено Мангистауским областным маслихатом 20 марта 2019 года постановлением № 35/311. В документе говорится: "О присвоении центральному проспекту города Актау наименования".

А вот улицы в Актау все же есть, хотя их названия никто не использует. Как сообщили в Актауском отделе архитектуры и градостроительства, еще в 1972 году Исполкомом Шевченковского городского совета депутатов трудящихся было принято решение "О наименовании улиц города Шевченко № 7-76Г". В соответствии с этим решением улице № 1 в отрезке от улицы № 3 до № 6 присвоили название Молодежная, улице № 6 до № 14 - Железнодорожная, а улице № 3 в направлении развития города – Ленина.

Тем не менее эти названия не прижились и остались лишь формально, на бумаге. Город продолжает состоять из микрорайонов, а адреса напоминают телефонные номера: 22-15-36, 31-18-24, 14-12-43. Первые цифры обозначают номер микрорайона, вторые - номер дома, а третьи - номер квартиры.

Фото: 2gis.kz

Удобно ли пользоваться такой необычной системой? По словам местных жителей – очень. Многие гордятся этой особенностью города, утверждая, что нумерация значительно упрощает поиск нужного дома.

Старожил города Людмила Петриченко, приехавшая в Актау для освоения Мангышлака в начале 70-х годов, рассказала, что застройка города происходила хаотично, что, возможно, и стало причиной отсутствия традиционных названий улиц.

"Когда мы с супругом приехали, я была удивлена расположением домов – они стояли, так сказать, как попало. Вероятно, это связано с тем, что город строился на берегу моря, где местность скалистая. Разброс цифр тоже немного сбивает с толку: напротив пятого микрорайона расположен девятый, а напротив девятого – четырнадцатый, то же самое касается домов – рядом с первым домом может почему-то стоять 25-й. Но к этому быстро привыкаешь, и цифры запоминаются легче, чем названия улиц и их пересечения", – поделилась Людмила Павловна.

Интересно, что самым старым микрорайоном города является третий, а уже потом появились первый, второй и третий "А".

Примечательно и то, что поисковая система "Яндекс Карты" показывает наименования улиц на карте города, что может сбивать с толку незнакомых с системой нумерации людей.