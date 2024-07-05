Какой курс доллара ожидают эксперты в Казахстане

На этом фоне заметно изменились ожидания профессиональных участников финансового рынка страны. Согласно опросу, который провел Национальный банк РК, аналитики пересмотрели свои прогнозы по курсу в сторону ослабления на всем горизонте, то есть вплоть до 2026 года.

Так, если ранее предполагалось, что в текущем году средневзвешенный курс доллара составит 453 тенге, то теперь показатель вырос до 460 тенге. В 2025 ожидалось, что курс вырастет до 470,1 тенге, а теперь прогноз на следующий год составляет 474,8 тенге.

Впрочем, сильного падения не предвидится. Доллар, как ожидают эксперты, в ближайшие год не подорожает 500 тенге – средневзвешенный курс на 2026 год ожидается в районе 490 тенге (ранее предполагалось 475,4 тенге).

При этом на фоне постепенного снижения инфляции заметно улучшились ожидания по ней. Если ранее аналитики предполагали, что в 2024 году средний показатель роста цен составит 8,5%, то теперь они снизили прогноз до 8%. А вот инфляционные ожидания на 2025 и 2026 годы остались неизменными: 6,8% и 6% соответственно.

Между тем, несмотря на тот факт, что Нацбанк уже несколько раз снижал базовую ставку, эксперты прогнозируют ее рост в будущем. Так, средние ожидания на этот год повышены с 14% до 14,4%, на 2025 год – с 10,9% до 11%, а на 2026 год – с 9,2% до 10%.

Прогнозы экспертов. Данные: Национальный банк РК

Впрочем, нет никаких гарантий, что эти прогнозы сбудутся. Дело в том, что они отражают мнение участников рынка, то есть являются субъективными. Поэтому эту информацию нельзя использовать в качестве рекомендаций для инвестиционной деятельности.

Напомним, ранее эксперты подробно рассказали о том, может ли в будущем тенге вернуть потерянные позиции.