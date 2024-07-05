Кайрат Нуртас попал под суд

Казахстанский певец Кайрат Нуртас (настоящее имя - Кайрат Нуртасович Айдарбеков) попал под суд за мелкое хулиганство, передает Tengrinews.kz .

Фото: instagram.com/kair_n

Информацию подтвердили в отделе коммуникаций Верховного суда.

"В Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны поступили два материала в отношении К.А. по статьям 434 части 2 КоАП (мелкое хулиганство, совершенное повторно в течение года) и 73 части 1-1 КоАП (умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - прокомментировали Tengrinews.kz в Верховном суде.

По данным департамента полиции на транспорте, по факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью на борту авиарейса сообщением Алматы - Астана возбуждено административное производство и материалы направлены в суд для рассмотрения.

О времени рассмотрения в суде пообещали сообщить дополнительно.