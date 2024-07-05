Грозы, шквал и град обрушатся на Казахстан в выходные

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 6, 7 и 8 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По данным метеорологов, в выходные дни на большей части территории Казахстана ожидается летняя дождливая погода, которая будет сопровождаться грозами, шквалистым ветром и очаговым градом. Причиной непогоды будет ложбина циклона, которая тянется из района Новосибирска, вызывая сильные дожди на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны.