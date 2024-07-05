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05.07.2024, 12:21

"Подушка безопасности" вкладчиков казахстанских банков будет передана частным управляющим

Новости Казахстана 0 1

Активы КФГД, предназначенные для выплаты гарантии вкладчикам закрывшихся банков Казахстана, будут переданы частным управляющим компаниям. Увеличит ли эта мера их доходность, узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Частные компании теперь смогут управлять не только активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), но и Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД).

О таком решении проинформировал Национальный банк РК (НБРК), который начал процесс передачи активов КФГД в доверительное управление частным управляющим компаниям. Передача средств осуществляется в рамках стратегии НБРК по развитию рынка ценных бумаг и постепенному отходу от управления активами дочерних организаций.

На текущий момент размер активов спецрезерва КФГД составляет 1,2 трлн тенге. На первоначальном этапе частным компаниям будет передано 200 млрд тенге. Дальнейшая передача будет осуществляться поэтапно в зависимости от показателей эффективности частных управляющих компаний.

Напомним, спецрезерв КФГД создан для защиты клиентов казахстанских банков. Именно из него фонд выплачивает деньги вкладчикам ликвидированных банков. Другими словами, специальный резерв является для них "подушкой безопасности".

"Мы оценили риски и разработали инвестиционную политику для частных компаний, согласно которой инвестирование будет осуществляться только в надежные финансовые инструменты. Мы ожидаем, что данная программа увеличит доходность активов.

Хочу отметить, что главная задача для Фонда – сохранение средств спецрезерва и поддержание их высокой ликвидности", – заявил Председатель КФГД Адиль Утембаев.

В свою очередь директор Департамента монетарных операций НБРК Нуржан Турсунханов отметил, что по инициативе Нацбанка на площадке Казахстанской фондовой биржи разработан и запущен индекс государственных ценных бумаг для целей индексного управления активами КФГД.

"Передача активов даст существенный импульс отечественному рынку ценных бумаг, будет способствовать развитию рынка частных управляющих компаний за счет возможности увеличения объема активов под управлением, а также повышению эффективности управления переданными активами за счет усиления конкуренции среди управляющих", – сообщил директор департамента монетарных операций Нуржан Турсунханов.

Стоит отметить, что действия частных управляющих будут контролироваться, а при возникновении рисков в договоре для КФГД предусмотрена возможность его одностороннего расторжения.

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