Задержание Кайрата Нуртаса: стали известны подробности

Сегодня специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны начал рассматривать дело в онлайн-режиме. На суде выяснились подробности драки в самолете между Кайратом Нуртасом и Асылбеком Беккаировым, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: instagram.com/kair_n

Как заявил Кайрат Нуртас, весь конфликт начался из-за просьбы выступить на тое.

"Мой друг пригласил меня выступить на тое. Я сказал, что не смогу. Он начал материть меня, мол, почему я не смогу прийти, и дважды ударил меня по голове. Я тоже ударил его в ответ. Потом сидел тихо. Но он подошел ко мне и снова ударил меня. Вот и все. Я не нарушал порядок. Я потерпевший", - рассказал певец.

Между тем, по версии Асылбека Беккаирова, он действительно приглашал певца выступить на тое, однако получил в ответ нецензурное сообщение.

"Я 7-8 раз звонил, он не отвечал. Потом я напомнил ему, что мы, как друзья, помогаем друг другу в трудные минуты. После этого сообщения около 2 ночи он ответил мне матом. Я пытался узнать, почему он так поступил, но не смог с ним встретиться. Позже, 4 июня, я летел в Астану по делам, и мы встретились в самолете. Я подошел к нему и спросил, почему он повел себя так, и в ответ опять услышал мат. Мы ругались, и бортпроводник схватил меня. Когда мы отходили, Кайрат ударил меня. После нас обоих рассадили по местам и после посадки надели наручники. Сотрудники полиции отвезли нас в РОВД", - поделился Беккаиров.

Напомним, ранее стало известно, что известный казахстанский певец Кайрат Нуртас попал в очередной скандал и под суд, став фигурантом уголовного дела. В частности, артист устроил драку в самолете.

Материалы были направлены в суд для рассмотрения. Певца задержали. Сам Кайрат Нуртас заявил, что именно он является потерпевшим.