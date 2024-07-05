Пенсионеру отключили электричество за долг в 1690 тенге

Пожилой житель Акмолинской области пожаловался на то, что ему отключили электричество из-за долга в 1690 тенге, передает Tengrinews.kz .

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"К представителю уполномоченного по правам человека по Акмолинской области обратился пожилой мужчина с просьбой оказать помощь в подключении электричества. По словам заявителя, он проживает один и является ветераном труда, а также инвалидом II группы", - сообщается на сайте омбудсмена.

В конце июня, вернувшись домой, он застал сотрудников местной энергосети, которые отключали электроэнергию в его квартире. Просьба пенсионера не отключать свет была проигнорирована.

Представитель омбудсмена позвонил руководителю энергосети и выяснил, что у заявителя имеется задолженность в размере 1690 тенге. Пенсионер погасил этот долг, и электричество ему включили без штрафных санкций.