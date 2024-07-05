Токаев наделил КНБ новыми функциями

В частности, положение дополнено новыми функциями:
- разработка и утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения органов национальной безопасности;
- разработка и утверждение правил конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего и (или) послевузовского образования по образовательным программам высшего образования по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования, в пределах квот, установленных законодательством Республики Казахстан, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования.
Еще два дополнения относятся в служебному пользованию.
Указ вводится в действие с 4 июля 2024 года.
Подпишись на наш канал в Telegram
Подписаться
– быстро, бесплатно и без рекламы
Комментарии0 комментарий(ев)