Казахстанцы могут подписать четыре новые петиции

Казахстанцам для подписи доступны четыре новые петиции, сообщается на платформе epetition.kz, передает Informburo.kz

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На официальном интернет-ресурсе для подачи петиций в свободном доступе опубликованы и доступны к присоединению петиции, которые касаются:

- установления справедливых и понятных тарифов – доступна здесь;

- принятия законодательства, регулирующего использование криптовалют – доступна здесь;

- распространения государственных ипотечных программ на желающих увеличить квадратуру своих жилищ – доступна здесь;

- снижения пенсионного возраста шахтёрам – доступна здесь.

Для одобрения и дальнейшего рассмотрения рабочей группой петиция должна набрать не менее 50 тысяч голосов.

Официальная платформа для подачи петиций работает в Казахстане с 4 апреля.