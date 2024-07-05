Казахстанцы могут подписать четыре новые петиции

Казахстанцам для подписи доступны четыре новые петиции, сообщается на платформе epetition.kz, передает Informburo.kz
На официальном интернет-ресурсе для подачи петиций в свободном доступе опубликованы и доступны к присоединению петиции, которые касаются:
- установления справедливых и понятных тарифов – доступна здесь;
- принятия законодательства, регулирующего использование криптовалют – доступна здесь;
- распространения государственных ипотечных программ на желающих увеличить квадратуру своих жилищ – доступна здесь;
- снижения пенсионного возраста шахтёрам – доступна здесь.
Для одобрения и дальнейшего рассмотрения рабочей группой петиция должна набрать не менее 50 тысяч голосов.
Официальная платформа для подачи петиций работает в Казахстане с 4 апреля.
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