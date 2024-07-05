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05.07.2024, 17:13

Жене Арыстанбека Мухамедиулы изменили приговор

Новости Казахстана 0 1

Апелляционная коллегия суда Астаны рассмотрела жалобы защитников экс-министра Арыстанбека Мухамедиулы, а также его жены Галии Искаковой и адвоката Мустахима Тулеева по делу о покушении на дачу взятки и мошенничестве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Напомним, что по версии обвинения, супруга Мухамедиулы, выступая в качестве посредника для передачи взятки, в декабре 2022 года отдала адвокату своего мужа 140 тысяч долларов. Деньги предназначались для последующей передачи должностным лицам, чтобы Мухамедиулы смог сохранить за собой отель "Дипломат" в Астане.

В первой половине дня столичный суд приступил к рассмотрению дела в апелляции. В суде выступили адвокаты осужденных и общественные защитники.

Суд постановил изменить приговор.

"Приговор Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 13 февраля 2024 года в отношении Искаковой Галии Нигметовны изменить. Действия Искаковой Галии Нигметовны со статьи 368, части 1 ("Посредничество во взяточничестве") Уголовного кодекса переквалифицировать на статью 24, часть 3 ("Покушение на совершение преступления"), 368, часть 1 Уголовного кодекса.

Считать Искакову Галию Нигметовну, осужденную по статье 24, части 3, 368, части 1 Уголовного кодекса, к наказанию в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - озвучила судья.

Кроме того, суд постановил основное наказание Искаковой считать отбытым.

"С учетом зачета срока содержания под домашним арестом с 5 июля 2023 год до вступления приговора в законную силу, из расчета два дня за один день, основное наказание Галии Искаковой в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев считать отбытым", - добавила судья.

В остальной части приговор оставили без изменений.

Напомним, что в феврале специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны вынес приговор бывшему директору Национального музея Казахстана, экс-министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы и другим лицам. Следствие обвиняло Мухамедиулы в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Также по делу проходила супруга чиновника, которую обвиняли в посредничестве во взяточничестве, и его адвокат. Последнему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Мухамедиулы был признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. С учетом прошлого наказания бывшего чиновника приговорили к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Его супруга признана виновной в посредничестве во взяточничестве и приговорена к 6 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Адвокат признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и осужден на 6 лет 8 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 10 лет.

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