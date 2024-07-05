ЧП в Арыси: три человека погибли на территории воинской части

Сегодня, 5 июля, в Арыси при выполнении работ по обслуживанию и очистке системы канализации на территории воинской части из-за отравления канализационным газом погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны РК .

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, среди погибших двое гражданских и один военнослужащий по контракту.

По информации Минобороны РК, происшествие имело место во время спасения рабочего Шымкентской районной эксплуатационной части, который при проведении работ по неосторожности упал в колодец.

"Прибывшие к нему на помощь двое рабочих и двое военнослужащих по контракту из-за ухудшения состояния также не смогли выбраться на поверхность.

В результате трое человек погибли на месте. Еще один рабочий и военнослужащий по контракту находятся в больнице Арыси. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое", - рассказали в ведомстве.

Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил выразили искренние соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

По данному факту Шымкентским отделом Военно-следственного управления МВД РК начато досудебное расследование по ст.156 ч.4 УК РК.

Добавим, что согласно ст.156 ч.4 УК РК нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.