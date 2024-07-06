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05.07.2024, 19:28

Грузовик протаранил несколько авто в Караганде. ВИДЕО

Новости Казахстана 0 1

В Караганде грузовик протаранил четыре автомобиля, один из которых от удара "залез" на крышу другого, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Скриншот видео @ekaraganda.kz/Instagram
Скриншот видео @ekaraganda.kz/Instagram

Массовое ДТП произошло на одном из самых оживленных перекрестков города, на мосту по улице Гоголя. В сети появилось видео, как грузовая машина протаранила впереди стоящие машины. От удара одна из них оказалась на крыше другого авто. Очевидец поделился подробностями происшествия.

"Машина буквально залезла на крышу другого авто и сильно его повредила. Картинка была как в кино, но даже не все каскадеры так смогут, наверное. Из-за аварии на мосту сразу же образовалась большая пробка. Там с утра и в часы пик большой трафик и частые заторы, а тут мост вообще встал", - рассказывают очевидцы аварии.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что в аварии никто из водителей не пострадал.

"ДТП произошло на путепроводе на улице Гоголя с участием автомобилей МАЗ, ВАЗ, Kia, Toyota и Chevrolet . В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Алматы произошло крупное ДТП с участием автобуса. В сети появилось видео с места происшествия. По предварительным данным, в результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть человек. К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники управления полиции Жетысуского района.

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