Казахстанцы назвали главный символ, объединяющий нацию

Казахстанский институт стратегических исследовании при президенте РК провел опрос, чтобы узнать, что казахстанцы считают главным символом, объединяющим нацию, передает NUR.KZ со ссылкой на КИСИ.
"В ходе проведения опроса респондентам предложили определить главные символы, которые объединяют нацию. В первую очередь – это паспорт, – 46,0% респондентов считают его главным объединяющим фактором.
Во-вторых, это сам факт рождения на казахстанской земле и наличие общих предков (39,9%). Наконец треть опрошенных (32,0%) указывают на общность языка как объединяющего элемента нации", - говорится в сообщении института.
Отмечается, что каждый пятый опрошенный считает, что нацию объединяют гордость за достижения страны, чувство патриотизма (21,8%) и разделяемые всеми ценности, нормы и поведение (21,3%).
Респондентов также спросили, что именно делает нас гражданами страны.
"Важнейшим проявлением гражданственности абсолютное большинство граждан нашей страны считают законопослушность, соблюдение законов (63,3% опрошенных).
Любое общество гармонично и цельно, если у людей есть совместные, сходные идеалы. Казахстанцы демонстрируют единодушие, считая важными такие понятия, как семья (99,6%), работа и труд (92,9%) и друзья (92,4%)", - рассказали авторы исследования.
Анализ ценностных установок показывают значительное предпочтение ценности свободы над равенством (62,9% против 33,8%). Примечательно, что при этом безопасность рассматривается как более важная ценность по сравнению со свободой (68,7% против 28,6%).
"Полученные данные подчеркивают единство ценностных установок граждан страны, приоритет ценностей семьи, труда и безопасности", - заключили в КИСИ.
Комментарии0 комментарий(ев)