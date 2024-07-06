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05.07.2024, 20:30

Казахстанцы назвали главный символ, объединяющий нацию

Новости Казахстана 0 1

Казахстанский институт стратегических исследовании при президенте РК провел опрос, чтобы узнать, что казахстанцы считают главным символом, объединяющим нацию, передает NUR.KZ со ссылкой на КИСИ.

Иллюстративное фото: Aaftab Sheikh / Getty Images
Иллюстративное фото: Aaftab Sheikh / Getty Images
Как сообщается на сайте института, опрос проходил с 11 мая по 22 июня. В общей сложности в нем приняли участие 8 тыс. респондентов старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.

"В ходе проведения опроса респондентам предложили определить главные символы, которые объединяют нацию. В первую очередь – это паспорт, – 46,0% респондентов считают его главным объединяющим фактором.

Во-вторых, это сам факт рождения на казахстанской земле и наличие общих предков (39,9%). Наконец треть опрошенных (32,0%) указывают на общность языка как объединяющего элемента нации", - говорится в сообщении института.

Отмечается, что каждый пятый опрошенный считает, что нацию объединяют гордость за достижения страны, чувство патриотизма (21,8%) и разделяемые всеми ценности, нормы и поведение (21,3%).

Респондентов также спросили, что именно делает нас гражданами страны.

"Важнейшим проявлением гражданственности абсолютное большинство граждан нашей страны считают законопослушность, соблюдение законов (63,3% опрошенных).

Любое общество гармонично и цельно, если у людей есть совместные, сходные идеалы. Казахстанцы демонстрируют единодушие, считая важными такие понятия, как семья (99,6%), работа и труд (92,9%) и друзья (92,4%)", - рассказали авторы исследования.

Анализ ценностных установок показывают значительное предпочтение ценности свободы над равенством (62,9% против 33,8%). Примечательно, что при этом безопасность рассматривается как более важная ценность по сравнению со свободой (68,7% против 28,6%).

"Полученные данные подчеркивают единство ценностных установок граждан страны, приоритет ценностей семьи, труда и безопасности", - заключили в КИСИ.

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