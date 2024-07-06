Сколько стоит развестись в Казахстане

Развод, как и вступление в брак, считается гражданским актом и сопровождается бюрократическими процедурами. Как оформляется процедура развода, и к каким расходом нужно быть готовым – в материале Kazinform .

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Развод в Казахстане оформляется через органы регистрации актов гражданского состояния (РАГС) и через суд.

Развод через РАГС

Развод через РАГС возможен, если у пары нет несовершеннолетних детей и претензий по разделу имущества, либо кто-то из супругов признан без вести пропавшим, недееспособным, осужденным на срок не менее трех лет.

В этом случае подается необходимый пакет документов: заявление, документ, удостоверяющий личность, свидетельство о браке. Сделать это можно через портал электронного правительства.

Дополнительно тем, кто подает на развод через ЗАГС, понадобится квитанция об оплате госпошлины. При признании судом супруга или супруги безвестно отсутствующим, либо недееспособным, осужденным, к пакету документов прилагается копия решения или приговора суда, нотариальная доверенность в случае обращения представителя услугополучателя и квитанция об уплате за государственную регистрацию.

При подаче заявления в регистрирующий орган размер оплаты услуг по государственной регистрации расторжения брака по взаимному согласию составляет 7 728 тенге, по расторжению с безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным – 386 тенге.

За внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния о государственной регистрации расторжения брака, в том числе в связи с переменой имени, фамилии, отчества придется заплатить 1932 тенге.

Развод через суд

Гораздо сложнее развестись, если у супругов есть несовершеннолетние дети и имущественные споры. В таких случаях без обращения в суд не обойтись. Госпошлина с исковых заявлений о расторжении брака составляет 0,3 МРП (1 107 тенге).

С 1 сентября 2023-го года вступили в действия новые правила развода семей, имеющих несовершеннолетних детей. Теперь процедура проходит в ювенальном суде. О нюансах рассказала и. о. председателя специализированного суда по делам несовершеннолетних по Северо-Казахстанской области Алия Жумабаева.

При расторжении брака, независимо от того, требует этого истец или нет, суд рассматривает три вопроса: порядок общения, место жительства детей и содержание детей, то есть с кого из родителей будут взысканы алименты. Это обязательное требование, независимо от желания супругов. Бывают случаи, когда пара говорит, что самостоятельно отрегулировала эти вопросы, но и в этом случае суд обязан рассмотреть указанные вопросы, - подчеркнула А.Жумабаева.

Еще один нюанс – при определении порядка общения. Суд при получении документов сразу же вызывает стороны и предлагает обратиться в отдел образования по опеке и попечительству по месту жительства для решения вопроса по порядку общения ребенка с родителями. Желательно до суда согласовать график общения. То есть, необходимо досудебное урегулирование этого вопроса.

Если согласия достичь не удалось, то суд в рамках иска о расторжении брака привлекает органы опеки, психолога, если это касается детей старше 10 лет. При определении места жительства, порядка общения, когда есть спор между супругами, суд обязан выслушать ребенка. С кем он хочет жить, какой график общения ему подходит. Интересы ребенка должны быть соблюдены. Если дети младше 10 лет, то психолог может провести исследование, чтобы выяснить, к кому из родителей у него больше расположенность. Заключение психолога зачитывается только в зале суда, - прокомментировала судья.

Обязательно предоставление документов о том, что супруги не состоят на учете в нарко- и психдиспансере, не имеют судимости. Это важно при определении места жительства ребенка. Даже если супруги договорились заранее, с кем он останется, но при этом родитель состоит на учете в наркологии, суд учтет интересы ребенка.

Размер алиментов

Если место жительства ребенка определено с мамой, то алименты взыскиваются с папы. На одного ребенка – ¼ заработка родителя, на двоих – 1/3, на троих и более – ½. Кроме того, взыскивается госпошлина в доход местного бюджета. Если ответчик не предоставляет справку о заработной плате, то она исчисляется исходя из среднемесячной заработной платы по РК на момент вынесения решения. За одного ребенка госпошлина составляет 11 468 тенге.

Раздел имущества и взыскание алиментов на содержание супруги суд рассматривает при наличии требования. Каким будет размер выплат на содержание супруги, зависит от обоснования требуемой суммы. Иными словами, женщина должна доказать, что ей необходимо ежемесячное содержание в 100 тыс. или в 1 млн тенге. Алименты от бывшего мужа она может получать до достижения ребенком трех лет.

Суд исходит из обстоятельств дела, от размера заработной платы ответчика, его расходов (кредиты, ипотека, алименты). Единой формулы нет, каждый случай индивидуален. Нельзя требовать больше подтвержденного дохода. Может возникнуть другой спор, если женщина считает, что муж скрывает доходы. Тогда она вправе обратиться с дополнительным иском об увеличении размера алиментов, - прокомментировала А.Жумабаева.

Раздел имущества

Что касается раздела имущества, то по закону все нажитое в браке делится пополам, если другие не условия не предусмотрены договорами.

Суд вправе отступить от равенства долей, исходя из интересов несовершеннолетних детей. Есть практика, когда сторона, с которой остаются дети, просит оставить ей не ½ части имущества, как положено, а взыскать, например, 2/3. Нужно учитывать, что проданное не в интересах семьи имущество тоже может быть учтено. Имущество, приобретенное до брака, не является совместно нажитым. Более того, обязательно устанавливается, когда были прекращены брачные отношения, то есть когда стороны перестали вести совместное хозяйство и жить вместе. Если какое-то имущество было приобретено после этой даты, то разделу оно не подлежит, поскольку не считается совместно нажитым, - сообщила судья.

При разделе имущества госпошлина составит 1% от той части, на которую претендует сторона. Например, если имущество оценивается в 3 млн тенге, то госпошлина составит 30 тыс. тенге, в 30 млн тенге – госпошлина возрастет до 300 тыс. тенге.

Раздел долгов

Долги одного из супругов – скрытые или явные – стали частым явлением. К сожалению, делить при разводе придется и их. Опять же – каждый случай индивидуален.

По закону, общие долги супругов при разделе имущества распределяются между ними пропорционально присужденным долям. Суд отказывает, когда делят имущество, которое находится в ипотеке. Оно еще не принадлежит супругам. Сначала нужно погасить долг. Часто ипотека оформляется на супруга. Много исков, когда мужчина обращается с иском признать кредит общим и взыскать с супруги сумму. Суд отказывает и разъясняет, что только после погашения ипотеки он имеет право обратиться с иском о признании долга общим и разделе его пополам. Практика суда сейчас направлена на это, поскольку суд не может в период исполнения долга менять сторону обязательства, - пояснила А.Жумабаева.

Банки в таких случаях тоже будут против раздела кредита. Перед выдачей займа проверялась платежеспособность супруга, брались обязательства. То же самое, если есть долг перед физическим лицом под расписку.

Если суд установит, что деньги брались в период брака и пошли на нужды семьи, то долг делится пропорционально и взыскивается со второй стороны, но нужно учитывать доли при разделе имущества. Суд будет изучать все до мельчайших подробностей. Истец должен предоставить исчерпывающие доказательства, вплоть до квитанций и прочего, - добавила судья.

Гражданский брак

В последнее время молодые люди предпочитают гражданские браки. Некоторые не регистрируются и спустя 10 и более лет. В таком случае завершить отношения проще. Чего не скажешь о разделе нажитого имущества. Если мирно договориться не получится, то придется идти в суд.

Если мужчина и женщина не зарегистрировали отношения, то между ними не возникает имущественного режима, который существует при официальном браке. В соответствии с гражданским законодательством, имущество, приобретенное двумя людьми, не состоящими в официальном браке, может быть поделено пополам, в долях, соответствующих объему вложений каждой из сторон, или добровольно в любом объеме. Такие иски бывают крайне редко. Нужно доказать, что стороны жили вместе, вели совместное хозяйство, имели общие доходы и расходы, - сказала А.Жумабаева.

Если в гражданском браке отец ребенка указан в свидетельстве о его рождении, то при разводе родители вправе обратиться в суд за определением места жительства ребенка, порядка общения и содержания. Если не указан, то сначала нужно обратиться с иском об установлении отцовства.

Брачный договор

Брачный договор исключает раздел имущества между супругами. Но и здесь есть нюанс.

Третьи лица имеют право оспорить брачный договор. Как правило, это происходит при наличии у супругов крупного бизнеса. Если проводится процедура банкротства предприятия или имеются долги, то при разделе имущества во время развода договор может быть оспорен третьей стороной. Во всех остальных случаях желательно подписать брачный договор, в котором обговорить все детали, указать заранее, какое имущество не подлежит разделу. Договор значительно облегчит процесс развода и позволит избежать расходов на госпошлину и прочее, - прокомментировала А.Жумабаева.

Заключить договор можно со дня подачи заявления о регистрации и в любое время в период брака.

Услуги адвокатов

В бракоразводном процессе можно доверить решение всех вопросов адвокату. Стоимость услуг будет рассчитываться индивидуально и зависеть от многих факторов. Влияет и опыт адвоката, и регион. Например, консультация по разводам может стоить от 3 до 15 тыс. тенге, составление искового заявления – в среднем 5-10 тыс. тенге, но в некоторых конторах эта услуга стоит 50-70 тыс. тенге, участие в судопроизводстве (первая и апелляционная инстанции) – 150-250 тыс. тенге, услуги за решение семейных споров могут обойтись в 150-500 тыс. тенге.