Опасная покраска: Двое жителей Петропавловска едва не погибли в гараже

Двое мужчин проводили покрасочные работы и надышались токсичными парами. Они получили серьезное отравление.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда передали пострадавших фельдшерам скорой помощи. Их доставили в многопрофильную городскую больницу с диагнозом «Отравление парами лакокрасочных веществ».

Нам поступил вызов, мы приехали на место вызова. Обнаружили, что одного мужчину уже вытащили сотрудники скорой помощи, а мы же спустились за вторым. Надели болоны с кислородом, один сотрудник спустился, и мы подняли второго. Оказали ему первую медицинскую помощь, после передали сотрудникам скорой помощи, - сообщил главный спасатель спасательного подразделения ДЧС СКО Данияр Бадилов.