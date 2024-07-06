Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?

Канал JexeNews провел анонимный опрос среди своих подписчиков, чтобы выяснить, какой ру (род, прим.) является самым влиятельным в Казахстане. В опросе участвовали порядка 1000 респондентов. Результаты оказались весьма интригующими, передает Toppress.kz .

Фото с сайта mir24.tv

Итак, вашему вниманию рейтинг казахских ру:

Старший Жуз: Жалайыр на пьедестале

Согласно опросу, в старшем жузе наибольшим влиянием обладает род Жалайыр, получивший 35% голосов. Их ближайшие конкуренты – Шапрашты с 30% голосов и Дулат с 23%. Оставшиеся роды, такие как Албан (7%), Канлы, Ошаекты, Сары-уйсын, Ысты и Суан (по 1%), набрали значительно меньше голосов.

Средний Жуз и триумф Аргынов

В среднем жузе уверенно лидируют Аргыны, получившие более половины голосов – 51%. Найманы заняли второе место с 23%, а Кыпчак и Конрат поделили третье место, набрав по 9%. Род Керей собрал 5%, а Уак – всего 3%.

Младший Жуз: Алимулы ведут

Младший жуз признал род Алимулы самым влиятельным – 46% голосов. Байулы заняли вторую позицию с 33%, а Жетыру завершили тройку лидеров с 21%.

По итогу опроса можно отметить: казахстанцы считают, что Жалайыр, Аргын и Алимулы лидируют в своих жузах, но род Аргын получил наибольшее количество голосов в общей турнирной таблице трех жузов.