Головкину «предложили» бой за 5 миллиардов долларов. Известен его ответ

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) заявил, что он остается в отличной форме и может вернуться на ринг, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Straitstimes.com .

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Сейчас Головкин возглавляет Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана. По словам GGG, он готов рассмотреть предложения от новой боксерской лиги, поддерживаемой Саудовской Аравией.

Заинтересует ли меня интересное предложение [вернуться на ринг]? Вполне возможно. Никогда не говори «никогда». Посмотрим. Прямо сейчас я очень доволен своей позицией и чувствую себя прекрасно. Я нахожусь на пике своей формы, и, если что-то возникнет, мы это рассмотрим, - сказал Головкин.

Ранее сообщалось, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) ведет переговоры о создании новой профессиональной боксерской лиги. Проект нацелен на повышение конкуренции. Известно, что в переговоры вовлечены ведущие промоутерские компании, включая Matchroom Boxing и Golden Boy Promotions. Сумма возможной сделки оценивается в 4-5 миллиардов долларов.

Напомним, Головкин не выходил на ринг с сентября 2022 года, когда проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Вскоре после этого GGG освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.

В феврале этого года Головкин возглавил НОК.