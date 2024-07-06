Головкину «предложили» бой за 5 миллиардов долларов. Известен его ответ

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) заявил, что он остается в отличной форме и может вернуться на ринг, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Straitstimes.com.
Сейчас Головкин возглавляет Национальный олимпийский комитет (НОК) Казахстана. По словам GGG, он готов рассмотреть предложения от новой боксерской лиги, поддерживаемой Саудовской Аравией.
Заинтересует ли меня интересное предложение [вернуться на ринг]? Вполне возможно. Никогда не говори «никогда». Посмотрим. Прямо сейчас я очень доволен своей позицией и чувствую себя прекрасно. Я нахожусь на пике своей формы, и, если что-то возникнет, мы это рассмотрим, - сказал Головкин.
Ранее сообщалось, что Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) ведет переговоры о создании новой профессиональной боксерской лиги. Проект нацелен на повышение конкуренции. Известно, что в переговоры вовлечены ведущие промоутерские компании, включая Matchroom Boxing и Golden Boy Promotions. Сумма возможной сделки оценивается в 4-5 миллиардов долларов.
Напомним, Головкин не выходил на ринг с сентября 2022 года, когда проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Вскоре после этого GGG освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе.
В феврале этого года Головкин возглавил НОК.
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