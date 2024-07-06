В одном из районов Атырауской области зафиксирован массовый набег лягушек

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Об этом пишет издание Atyrau Online. Жители села Буйрек столкнулись с тем, что лягушки различных размеров проникают в их дома через щели в стенах и открытые окна. Мелкие лягушки прячутся в ванных комнатах и кухнях, тогда как более крупные особи заползают в спальни и гостиные, мешая людям спать и вызывая сильное беспокойство.