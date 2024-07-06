В одном из районов Атырауской области зафиксирован массовый набег лягушек

В Кызылкугинском районе Атырауской области после недавних паводков началось массовое нашествие лягушек, передает ИА «NewTimes.kz».
Об этом пишет издание Atyrau Online. Жители села Буйрек столкнулись с тем, что лягушки различных размеров проникают в их дома через щели в стенах и открытые окна. Мелкие лягушки прячутся в ванных комнатах и кухнях, тогда как более крупные особи заползают в спальни и гостиные, мешая людям спать и вызывая сильное беспокойство.
Это ужасно! Лягушки повсюду: на полу, на стенах, в ванной. Я не могу спокойно спать, зная, что они могут залезть в постель, - жалуется одна из жительниц села.
Комментарии0 комментарий(ев)