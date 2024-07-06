Мужчина подавился едой и скончался до приезда скорой в кафе Тараза

Мужчина подавился едой и скончался до приезда скорой помощи в кафе города Тараза, передает Liter.kz со ссылкой на Taraznews.kz.
Инцидент произошел 30 июня в кафе «У Мамеда». Мужчине пытались оказать первую помощь сотрудники кафе и его друг. Диспетчер Жамбылской областной станции скорой медицинской помощи на линии пошагово инструктировала звонящих по оказанию реанимационных мероприятий, но, к сожалению, спасти человека не удалось.
Поводом вызова была одышка и инородное тело в гортани. Звонил друг. Вызов обслужен без опоздания. По приезду первая специализированная бригада констатировала биологическую смерть до приезда скорой. Труп оставлен на месте и передан сотрудникам полиции, - рассказала заместитель главврача станции скорой медицинской помощи Кульзахира Кызгараева.
Администрация заведения прокомментировала происшествие назвав, что причиной смерти гостя стал сердечный приступ. Однако в департаменте полиции Жамбылской области опровергли информацию.
На сегодняшний день назначена экспертиза для установления причины смерти мужчины в областном центре. По результатам будет известно, от чего произошел летальный исход в заведении общественного питания. Просьба не распространять недостоверную информацию, - сообщили в ведомстве.
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