Мужчина подавился едой и скончался до приезда скорой в кафе Тараза

Мужчина подавился едой и скончался до приезда скорой помощи в кафе города Тараза, передает Liter.kz со ссылкой на Taraznews.kz .

Фото: Lada.kz

Инцидент произошел 30 июня в кафе «У Мамеда». Мужчине пытались оказать первую помощь сотрудники кафе и его друг. Диспетчер Жамбылской областной станции скорой медицинской помощи на линии пошагово инструктировала звонящих по оказанию реанимационных мероприятий, но, к сожалению, спасти человека не удалось.

Поводом вызова была одышка и инородное тело в гортани. Звонил друг. Вызов обслужен без опоздания. По приезду первая специализированная бригада констатировала биологическую смерть до приезда скорой. Труп оставлен на месте и передан сотрудникам полиции, - рассказала заместитель главврача станции скорой медицинской помощи Кульзахира Кызгараева.

Администрация заведения прокомментировала происшествие назвав, что причиной смерти гостя стал сердечный приступ. Однако в департаменте полиции Жамбылской области опровергли информацию.