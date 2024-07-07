Аферисты выманили у пенсионерки сейф с бриллиантами и деньгами в Астане

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По данным пресс-службы столичного ДП, у пенсионерки выманили сейф с денежными средствами, документами и бриллиантовыми украшениями, причинив ущерб в размере 20 миллионов тенге.

В полиции рассказали подробности этой аферы.

85-летняя бабушка находилась дома одна, когда на домашний телефон позвонила девушка. Представившись внучкой, она плачущим голосом сообщила, что попала в ДТП и для решения вопроса нужны деньги. Пенсионерка ответила, что у нее нет денег. Тогда девушка попросила ее открыть сейф и передать деньги и что сейчас с ней свяжется адвокат.

В это время на сотовый телефон позвонил мужчина и, представившись адвокатом, сообщил, что приедет человек и заберет деньги. Через несколько минут в дверь позвонил парень, и бабушка, не сумев открыть сейф, полностью передала его. В нем находились 14 миллионов тенге, документы и ювелирные украшения. Затем, спустя некоторое время, к ней снова позвонил мужчина, представившись адвокатом, и сообщил, что сейф получил, но денег недостаточно и необходимо найти еще, - сообщили обстоятельства дела в полиции Астаны.

Пожилая женщина в растерянности вспомнила, что был еще один сейф, и, открыв его, стала собирать деньги. Подумав, что безопасность внучки важнее, женщина передала 11 тысяч долларов приехавшему парню. После, опомнившись, позвонила дочери и сообщила о случившемся.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан "курьер", который взял сейф и деньги у женщины. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания ДП города Астаны. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. Проводится ряд следственно-оперативных действий по установлению личности других участников преступления, - говорит заместитель начальника ДП города Астаны Куаныш Орынбетов.

Часть денег и золотые изделия были изъяты.

Департамент полиции предупреждает граждан быть бдительными, не удостоверившись в происходящем, не передавать деньги незнакомым лицам. Чаще всего жертвами обмана становятся пожилые люди, которым необходимо разъяснять, как себя вести в подобных ситуациях и немедленно сообщать о противоправных действиях в полицию.