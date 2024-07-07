Шоу дронов в Астане увидели более 100 тысяч человек: появилось видео

Уникальное шоу дронов в Астане, организованное в честь Дня столицы для жителей и гостей города, увидели более 100 тысяч человек. Об этом сообщает официальный сайт акимата Астаны, передает Tengrinews.kz .

Фото: кадр из видео

Световое дрон-шоу прошло вечером 6 июля на территории ЭКСПО после праздничного концерта Open Air.

Дроны показали в ночном небе такие фигуры и объекты, как: планета Земля, карта Казахстана, шанырак, ракета и Сатурн, Байтерек, «Таза Казахстан», флаг Казахстана, сердце и Астана.

В небо запустили 1250 скоростных радиоуправляемых аппаратов, из которых 70 аппаратов - пиротехнические дроны. Это новая технология симбиоза дронов и пиротехники. Все визуальные эффекты были синхронизированы с музыкой казахских и зарубежных композиторов.

На праздничном концерте под открытым небом выступили звезды казахской эстрады Ninety one, Orda, Raim, Sadraddin, Kalifarniya, Nazima, Alpha, T’OI, Imzi, Курмаш Махан, Jazzdauren и другие артисты.