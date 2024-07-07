Марихуану в голубцах пытались передать в СИЗО в Астане

Сотрудники оперативного отдела Учреждения №64 департамента уголовно-исполнительной системы по городу Астана обнаружили, что в голубцах спрятаны два свёртка из фольги с веществом тёмно-зелёного цвета. Экспертиза показала, что это марихуана весом 5,56 грамма.

По указанному факту Управлением полиции района Байконур Департамента полиции г.Астаны начато досудебное расследование по статье 297 части 1 Уголовного Кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) санкция которой предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. В результате всесторонних принятых мер Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Астане и его подведомственных подразделений, ликвидирован очередной канал поставки проникновения запрещенных предметов в учреждения. Работа по установлению других каналов проникновения продолжается и находится на особом контроле, - отметил начальник ДУИС Астаны Даулет Рахимбеков.