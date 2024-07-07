Резервный фонд сена хотят создать в Казахстане

Министерство сельского хозяйства РК планирует сформировать полуторагодовалый запас зерна. Это позволит создать резервный фонд на случай дефицита кормов, передает ИА «NewTimes.kz».
На этот период, планируют заготовить 25,5 млн тонн сена, 4,6 млн тонн соломы, 5,7 млн тонн концентрированных кормов, 2 млн тонн силоса. На сегодня уже заготовлено 7,6 млн тонн сена.
Дальнейшее развитие животноводства невозможно без обеспечения соответствующей кормовой базы. В этой связи одним из основных направлений Дорожной карты развития кормопроизводства является увеличение посевных площадей кормовых культур до 3,6 млн гектаров к 2028 году. В текущем году посевные площади кормовых культур, по данным регионов, составили более 3,4 млн гектаров, что больше на 314 тыс. гектаров по сравнению с 2023 годом, - сообщил вице-министр МСХ Амангалий Бердалин.
Как пишет портал El Dala, увеличивается доля кормов, засеянных на пахотных землях. В текущем году на долю кормовых приходится более 16% пашни. При этом 74% площадей заняты многолетними травами, 26% — однолетними культурами.
Местным исполнительным органам поставили задачу улучшить кормовые угодья, расширить площадь орошаемых земель под кормовые культуры и дать развитие семеноводству.
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