Резервный фонд сена хотят создать в Казахстане

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На этот период, планируют заготовить 25,5 млн тонн сена, 4,6 млн тонн соломы, 5,7 млн тонн концентрированных кормов, 2 млн тонн силоса. На сегодня уже заготовлено 7,6 млн тонн сена.

Дальнейшее развитие животноводства невозможно без обеспечения соответствующей кормовой базы. В этой связи одним из основных направлений Дорожной карты развития кормопроизводства является увеличение посевных площадей кормовых культур до 3,6 млн гектаров к 2028 году. В текущем году посевные площади кормовых культур, по данным регионов, составили более 3,4 млн гектаров, что больше на 314 тыс. гектаров по сравнению с 2023 годом, - сообщил вице-министр МСХ Амангалий Бердалин.

Как пишет портал El Dala, увеличивается доля кормов, засеянных на пахотных землях. В текущем году на долю кормовых приходится более 16% пашни. При этом 74% площадей заняты многолетними травами, 26% — однолетними культурами.

Местным исполнительным органам поставили задачу улучшить кормовые угодья, расширить площадь орошаемых земель под кормовые культуры и дать развитие семеноводству.