Жара в Атырау: житель пожарил яичницу прямо на улице

О сильной жаре до +40 в Атырау синоптики предупредили заранее. Узнав об этом, один из жителей решил попробовать приготовить яичницу прямо на улице, сообщает корреспондент Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Горожанин снял видео, как на такой жаре готовит яичницу без помощи кухонной плиты. По словам мужчины, сначала он поставил сковородку на 10 минут на нагретый под солнцем асфальт, а после без труда приготовил блюдо. Весь процесс он запечатлел на видео.

Стоит отметить, что такая аномальная жара почти каждый год в Атырауской области, и уже по традиции местные жители пробуют жарить яичницу на пылающем асфальте.