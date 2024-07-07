Буря снесла крышу многоэтажки в Уральске

Последствия бури в Уральске публикуют в социальных сетях, передает ИА «NewTimes.kz».
Сильный пылевой вихрь прошелся по Уральску и ряду районов ЗКО. Пылевая буря сопровождалась громом. Как сообщает «Уральская неделя», сила ветра доходила до 35 м/сек. Из-за этого в городе и в поселках области наблюдались перебои с электричеством, пишут жители города в Сети.
Также, по сообщениям местных СМИ, без кровли осталась одна из многоэтажек города. При этом отмечается, что пострадавших нет.
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