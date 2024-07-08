В Атырау полгорода осталось без света

7 июля об отключении света в своих домах жители разных микрорайонов Атырау сообщили в социальных сетях, передает Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Атырау сильная жара, а у нас отключили свет. Уже полтора часа прошло. Говорят, бригады работают. Конечно, все это плохо, так как жару переносим с помощью кондиционера. Холодильник сразу потек. Жаль каждый год из-за нагрузки на сети у нас такое происходит. А за свет немалые деньги платим, - говорит одна из жительниц Татьяна Севина.

Согласно данным пресс-службы АО "Атырау-Жарык", аварийное отключение от электроэнергии произошло в микрорайонах Привокзальный, Жумыскер, Бирлик, Лесхоз, Оркен, Авангард, проспект Азаттык, поселки Тендык и Геолог, а это половина города.

В 18:35 сработал АЧР (автоматическая частотная разгрузка) в связи с чем данные микрорайоны остались без света. В настоящее время бригады городского РЭС занимаются восстановлением электроснабжения потребителей, - прокомментировали в АО «Атырау-Жарык».

К слову, в КГП «Атырау Облысы Су Арнасы» сообщили, что подача воды на данных участках не приостановлена. В настоящее время все системы водоснабжения работают в штатном режиме, за исключением плановых работ.