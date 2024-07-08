АЛМАТЫ, 7 июл — Sputnik . Алматы признан самым дорогим городом в Центральной Азии, Астана на втором месте, сообщило аналитическое агентство Numbeo.

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Южная столица Казахстана обошла по этому показателю не только Астану, но и Ташкент, утверждает агентство, обновившее свой ежегодный рейтинг самых дорогих городов планеты.

Во всеобщем мировом рейтинге Алматы оказался на 164 месте из 218.

Кроме того, во всеобщем рейтинге есть и Астана, занимающая 176 место.