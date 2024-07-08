Несколько казахстанских вузов попали в список лучших университетов мира

Рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds опубликовало список лучших университетов мира на 2025 год. В него попало 21 учебное заведение Казахстана. Три университета вошли в 500 лучших из 1,5 тыс. вузов рейтинга, сообщает kursiv.media

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Наилучшие результаты среди казахстанских вузов показали: КазНУ имени аль Фараби (163 место), Евразийский национальный университет имени Гумилева (321 место) и Satbayev University (405 место). Они получили по 51, 34,2 и 29,3 балла, соответственно. В нынешнем рейтинге КазНУ улучшил свою позицию и по сравнению с предыдущим поднялся на 67 строчек, ЕНУ – на 34 строчки, Satbayev University – на 87 строчек. Университеты оценивали по таким критериям, как общественное влияние, воздействие на окружающую среду и модель управления.

Уточняется, что КазНУ им. аль-Фараби является вузом с самым высоким рейтингом в Казахстане с 2023 года. Тогда он занял 150 место в рейтинге университетов мира QS 2023 и 44 место в рейтинге университетов QS Asia University Rankings 2023. ЕНУ — единственный молодой вуз Казахстана, вошедший в рейтинг QS Top 50 Under 50.

В мировой рейтинг также вошли Южно-Казахстанский университет имени Ауэзова, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Алматинский технологический университет, Казахстанско-Британский технический университет, КазНМУ имени Асфендиярова, КИМЭП, КазУМОиМЯ имени Абылай хана, Университет Нархоз и другие.

Наиболее значимых успехов вузы Казахстана достигли по индикатору «Модель управления», «Воздействие на окружающую среду» («Устойчивое развитие в области охраны окружающей среды», «Образование в области охраны окружающей среды» и «Исследования в области охраны окружающей среды»), «Общественное влияние» («Создание равных условий», «Обмен знаниями», «Эффект от образовательной и научной деятельности», «Трудоустраиваемость выпускников» и «Здоровье и благополучие»).

Самым лучшим вузом в мире признан Массачусетский технологический университет. Он получил 100 баллов. Также в топ-5 входят Имперский колледж Лондона, Оксфорд, Гарвард и Кембридж. В Азиатском регионе лучшими учебными заведениями признаны Национальный университет Сингапура (8 место в общем рейтинге), Пекинский университет (14 место), Наньянский технологический университет (15 место) и университет Гонконга (17 место).

В начале этого года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек встречался с основателем и президентом QS Quacquarelli Symonds Нунцио Квакарелли. Они обсудили дальнейшие планы взаимного партнерства и договорились о сотрудничестве. В частности, планируется дальнейшее участие казахстанских вузов в международных рейтингах, в особенности по научным исследованиям. Также тесная работа будет вестись по усилению грамотности ИИ и созданию центров карьеры в каждом университете.

В предыдущий рейтинг лучших университетов мира на 2024 год также вошел 21 вуз из девяти городов Казахстана. В выборке принимали участие почти 3 тыс. вузов со всего мира, из них только свыше 1,5 тыс. университетов из 104 стран вошли в рейтинг лучших. В 2022 году в рейтинг попало 16 казахстанских вузов. Таким образом в 2023 году показатель увеличился на 31,25%.