Кровать рухнула на малышей: несчастный случай в детском центре попал на видео

В детском центре Павлодара двухлетние малыши уронили на себя кровать. Один ребенок получил перелом плеча и сильно ударился головой, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Несчастный случай зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в одной из групп детского центра. На кадрах видно, как один из малышей залез на подножку кровати и отталкивается назад. В это время в группе находятся воспитатель и ее помощница. Обе собирают игрушки. Спустя несколько секунд на подножку этой же кроватки залазит девочка, следом за ней еще один мальчик, после все трое падают на пол вместе с кроватью.

Как выяснилось, инцидент произошел еще в феврале этого года.

"На моего двухлетнего сына упала трехъярусная кровать, но воспитатель мне об этом не сказала. В тот день я как обычно пришла за ребенком, она вывела сына, улыбалась. Я заметила, что ребенок капризничал, не давал прикасаться к руке. Но воспитатель сказала, что все хорошо. Я даже подумать не могла, что у него перелом плеча", - рассказывает мама пострадавшего мальчика.

Со слов павлодарки, уже дома малыш стал сильно плакать, не мог шевелить рукой.

"Я позвонила воспитателю, сказала, что у сына припухла рука, и мы едем в больницу, только после этого она призналась, что на него упала кровать, которая почему-то не была закреплена. С ее слов, директор детсада сказала не сообщать мне о происшествии. Они даже скорую ребенку не вызвали", - говорит мама ребенка.

У мальчика диагностировали перелом хирургической шейки правой плечевой кости и наложили гипс. А месяц назад, как говорит мама ребенка, у него стали проявляться последствия травмы головы.

"У сына ночью начались судороги. Мы обратились к неврологу, сдали анализы, прошли обследование. Электроэнцефалография головного мозга показала вспышки во сне, которые далее переходят в эпилепсию. Теперь мой сын вынужден пить кучу лекарств и получать уколы", - говорит павлодарка.

По ее словам, из троих родителей, чьи дети упали вместе с кроватью, она одна обратилась с заявлением в полицию. В отношении воспитателя провели досудебное расследование по статье 141 часть 1 УК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему средней тяжести вреда здоровью". Эту информацию подтвердили в департаменте полиции Павлодарской области.

"Досудебное расследование по данному факту завершено. Дело передано в суд", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге), либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.