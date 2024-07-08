Казахстанца осудили на 26 лет за преступления террористического характера

В прошлом месяце по материалам КНБ за преступления террористического характера осуждено трое граждан Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета.
3 и 7 июня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил к 7 годам лишения свободы двух местных жителей за пропаганду терроризма.
"Установлено, что они среди своего окружения, а также посредством мессенджеров и социальных сетей распространяли радикальные религиозные материалы", - говорится в сообщении пресс-службы Комитета.
11 июня за аналогичное преступление межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил дополнительно к 6 годам лишения свободы жителя столицы, содержащегося в исправительном учреждении.
"В феврале он был осужден к 20 годам заключения за публичные призывы к захвату власти, создание и руководство террористической группой, вербовку в целях организации террористической деятельности, а также пропаганду и финансирование терроризма. Находясь в следственном изоляторе, он не прекратил противоправную деятельность и пытался навязывать идеологию терроризма сокамерникам", - проинформировали в КНБ.
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