Казахстанца осудили на 26 лет за преступления террористического характера

В прошлом месяце по материалам КНБ за преступления террористического характера осуждено трое граждан Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета.

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3 и 7 июня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента приговорил к 7 годам лишения свободы двух местных жителей за пропаганду терроризма.

"Установлено, что они среди своего окружения, а также посредством мессенджеров и социальных сетей распространяли радикальные религиозные материалы", - говорится в сообщении пресс-службы Комитета.

11 июня за аналогичное преступление межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил дополнительно к 6 годам лишения свободы жителя столицы, содержащегося в исправительном учреждении.