Казахстан заработал миллиарды на экспорте нефти

По данным World’s Top Exports, в 2023 году общий объем мирового экспорта сырой нефти составил $1,29 трлн. Это на 1,1% больше, чем годом ранее.

На поставки из Казахстана пришлось $42,3 млрд, или 3,3% от общей суммы. Это на 9,8% меньше, чем годом ранее.

Страна расположилась на 11 месте между Бразилией ($42,6 млрд) и Анголой ($32,7 млрд). В тройке лидеров находятся Саудовская Аравия ($210,6 млрд), Россия и США ($117,2 млрд). Замыкает топ-15 Мексика с объемом экспорта на $27,6 млрд.

Отмечается, что на данные 15 стран приходится 85,5% от общей суммы экспорта сырой нефти в прошлом году. Между тем сырая нефть занимает первое место в списке самых ценных экспортируемых продуктов в мире в 2023 году и опережает поставки очищенных нефтяных масел, электронных интегральных схем и сопутствующих деталей, авто. Тем не менее ее доля в общем объеме продаж снизилась с 5,6% в 2022 году до 5,5% в 2023 году.

Напомним, в 2023 году Казахстан экспортировал 70,7 млн тонн сырой нефти и газового конденсата. Добыто было 89,9 млн тонн. LS рассказывал, какие страны разрабатывают месторождения страны.