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08.07.2024, 11:05

Набравший 1 балл на ЕНТ выпускник стал интернет-звездой

Новости Казахстана 0 1 099

Ерасыл Уалиев сообщил, что набрал 1 балл по результатам Единого национального тестирования. Об этом передаёт Ulysmedia.kz

Коллаж Ulysmedia
Коллаж Ulysmedia

Ерасыл Уалиев опубликовал на своей странице в TikTok видео, в котором разделил комментаторов на три группы.

Первая группа написала, что он “глупый”, вторая группа пошутила “какой он умный”, а третья группа отметила, что он ответил только на один вопрос.

В качестве доказательства абитуриент выложил в соцсеть фото бланка, на котором зафиксирован результат ЕНТ. Судя по снимку, молодой человек заработал единственный балл за грамотность чтения.

Публикация набрала огромное количество комментариев. Некоторые пользователи в шутку предположили, что набрать на ЕНТ один балл на самом деле сложнее, чем 140 максимальных баллов.

Позже выпускник записал видео, где объяснил пользователям, почему решил таким образом сдать тестирование. По словам парня, своим поступком он хотел показать сверстникам, что жизнь не заканчивается после сдачи ЕНТ. "Успех в жизни не зависит от количества баллов, набранных на ЕНТ", - заявил он.

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