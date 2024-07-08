Россиянка погибла от удара молнии на пляже в ЗКО

40-летняя туристка из России погибла 7 июля 2024 года на берегу озера Шалкар в Теректинском районе Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

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По данным портала "Мой город", трагедия произошла во время шторма. От полученных травм россиянка скончалась на месте.

"Вызов дежурному врачебной амбулатории поселка Сарыөмір поступил 7 июля в 17:13. Фельдшер, выехавший на место происшествия, констатировал смерть женщины до приезда медработников. Причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза", – рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

7 июля 2024 года на ЗКО обрушился шторм, сильнейший порывистый ветер валил деревья, с нескольких домов унесло крыши, сотни абонентов остались без электричества.

Ранее синоптики предупредили жителей Казахстана о том, что 8 июля 2024 года в 17 областях страны, в том числе в Астане, Алматы и Шымкенте, объявлено штормовое предупреждение.

На пастбище в Иссык-Кульской области вечером 7 июля 2024 года молния убила 250 овец. В МЧС Кыргызстана рассказали, что заранее предупреждали граждан о неблагоприятных природных явлениях. В данный момент в обстоятельствах происшествия разбирается Комиссия гражданской обороны и оперативная группа района Тонг.