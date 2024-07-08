Низкие зарплаты, недоступное жилье и высокая закредитованность – в ВАП оценили уровень жизни

Ежемесячные доходы

В стране структура населения по источникам доходов выглядит следующим образом: работающие по найму – 40,2%; самозанятые – 5,6%; получающие различные пособия (пенсии, стипендии, пособия по инвалидности, беременности и родам) – 10,5%. Также есть те, кто живет за счет других видов соцпомощи, доходов с личного подворья, от собственности и другое – 9,5%; живущие на иждивении – 34,3% (из них дети до 19 лет –90%).

"Согласно результатам обследования "Качество жизни населения", причиной низкого уровня обеспеченности 92,7% казахстанцев отметили низкую оплату труда", – говорится в документе.

При этом, ежемесячный доход по виду занятости выглядит так:

до 50 тыс. тенге для 18,6% работающих по найму и 18% самозанятых;

от 50 тыс. тенге до 250 тыс. тенге для 74% работающих по найму и 62,7% самозанятых;

от 500 тыс. тенге и выше лишь для 0,4% работающих по найму и 0,4% самозанятых.

В ВАП отметили, что ежемесячные доходы в размере до 50 тыс. тенге получают 79% получателей стипендии; 75,4% получателей пособий по инвалидности; 60% получателей пособий по беременности и родам.

Пенсии для 71,6% получателей составляют в размере до 100 тыс. тенге.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что ежемесячный основной доход в размере от 500 тыс. тенге и выше получают лишь 0,2% населения, из них 0,3% проживают в городе и лишь 0,05% на селе. А 53,6% людей с доходами от 500 тыс. тенге и выше в месяц проживают в Алматы (0,6% населения) и Астане (0,6% населения).

"В сельской местности, наибольшее число людей с доходами от 500 тыс. тенге и выше в месяц проживают в Мангистауской (0,17% населения), Алматинской (0,05% населения) и Туркестанской областях (0,03% населения)", - говорится в заключении ВАП.

В ведомстве добавили, что за 2010-2022 годы минимальная и среднемесячная заработная плата в Казахстане выросла в четыре раза. Однако доходы не могут расти бесконечно.

"Необходимы меры повышения покупательной способности национальной валюты, в том числе путем импортозамещения и производства товаров с высоким уровнем казахстанского содержания. И потребительские расходы на протяжении долгого времени (2017-2022 годы) составляли 93%. В их структуре продовольственные товары занимают более 50%, непродовольственные – более 25%, и платные услуги в среднем 17% ", - говорится в документе.

В результате, высокая доля потребительских расходов не способствует росту потенциала для внутренних инвестиций физлиц.

В ВАП считают, что в Казахстане при прогнозирование социально-экономического развития и планирования бюджета нужно учитывать демографические тенденции, влияющие на увеличение расходов республиканского бюджета на пенсионное обеспечение и здравоохранение.

Кредитование населения

В ВАП отмечают, что доля кредитования населения (56%) превышает в структуре кредитного портфеля кредиты бизнесу (44%). В 2018-2022 годы кредиты, выданные банками населению на потребительские цели, увеличились в 2,5 раз (млн тенге). И особую тревогу вызывают займы с истекшими сроками выплаты. Их сумма в прошлом году по сравнению с 2022 годом увеличилась на 41,6%, в том числе с просроченной задолженностью свыше 90 дней на 21,8%. И на фоне задолженности населения, в отчетном году доходы микрофинансовых организаций увеличились на 33,6%, в том числе чистая прибыль на 40%.

"В рамках ЕАЭС Казахстан уступает всем другим государствам по индексу цен на недвижимое имущество и занимает 72 позицию из 104 стран. По оценкам экспертов в 2023 году срок накопления полной стоимости жилья на первичном рынке для казахстанцев составляет 9,6 лет, на вторичном рынке - 10 лет . Таким образом, приобретение жилья для большинства жителей за счет собственных сбережений остается малодоступным", – добавили аудиторы.

Трансферты из Нацфонда

В ВАП рекомендуют совершенствовать концептуальные подходы к использованию средств Нацфонда:

1) создание условий стабильного нормативного правового регулирования использования Нацфонда на среднесрочный период;

2) выделение трансфертов из Нацфонда осуществлять с привязкой к контрцикличному подходу (бюджетное правило), предусматривающему увеличение госрасходов в периоды экономического спада; сдерживание расходов государства (рост накоплений Нацфонда) при наступлении циклов экономического роста;

3) выделение трансфертов из Нацфонда на критически важные инфраструктурные проекты должно осуществляться только в случае невозможности их реализации за счет рыночных механизмов, государственночастного партнерства, заемных средств или путем перераспределения бюджетных средств.

"В конечном счете, концептуальные подходы использования средств должны быть направлены на установление макроэкономической стабильности за счет стабилизации экономического роста, бюджетных расходов, инфляции и обменного курса", – считают аудиторы.

Возврат НДС

В документе говорится, что за 2023 год сумма возмещения НДС по "нулевой" ставке составила 429,7 млрд тенге и по сравнению с 2022 годом (858,5 млрд тенге). Этот показатель снизился в два раза. По мнению аудиторов, это свидетельствует об исполнении плана поступлений, в том числе за счет приостановления возмещения НДС в течение отчетного периода.

"Так, по предварительным итогам аудита эффективности налогового и таможенного администрирования установлено, что в результате 2 246 налоговых проверок и 78 требований не возвращена сумма НДС в размере 536,8 млрд тенге, обусловленная неисполнением плана республиканского бюджета", – говорится в документе.

Аудиторы подчеркнули, что не соблюдены сроки возврата НДС по 435 налоговым проверкам на 90,2 млрд тенге, а также по упрощенному порядку по 21 требованию на 68,9 млрд тенге.