Ущерб в 35 млн тенге: как казахстанских бизнесменов «кидают» на госзакупках

Нередко коммунальные предприятия разыгрывают тендеры в госзакупках, не имея на то финансирование. Заказчики готовят договоры, но свои обязанности не исполняют. Так, бизнесмены из Алматы не могут получить почти 35 млн тенге от заказчика. Редакция «Голос народа» разбиралась, почему госпредприятия продолжают «грабить» поставщиков.

Коллаж: Голос народа

Как рассказали поставщики компании из Алматы, они заключили договоры на поставку товаров с предприятием по тепловодоснабжению города Балхаш. Трубы и прочие комплектующие пришли в город Балхаш вовремя, к ним претензий у заказчика нет. Но вот уже 2 месяца бизнесмены не могут получить оговоренную плату за свой товар. Заказчик ссылается на отсутствие финансирования, а то, что частная компания фактически потеряла почти 35 млн тенге – ее личная проблема.

«Мы поставляем товары по госзакупкам. ТОО «Балхаш жылу» разыгрывает тендеры, но денег у них нет. Мы заключаем договор, там все прописано как положено. Но после поставки товара они говорят, что денег у них нет. У нас, получается, ни товара, ни денег. Мы им отдали продукции на сумму где-то в размере 35 млн тенге, а сейчас они просто не выходят с нами на связь», – сообщил один из поставщиков компании.

Он поведал, что подобных хозпреприятий в реестре заказчиков много и их случай не единичен. Однако ТОО «Балхыш жылу» даже сказать не может, смогут ли они вернуть деньги поставщикам или нет.

«Очень много хозпредприятий, которые связаны с водоснабжением. Они берут товары и пропадают. Да бывают, когда деньги возвращают с задержкой. 2 месяца можем ждать, но есть кто с февраля принял товар и по сей день деньги не возвращают. Это чистой воды мошенничество. Они даже не знают, когда у них будут эти деньги», – сообщили в компании «МГ».

Эксперты в сфере госзакупок признают, что у коммунальных предприятий в секторе договоров есть свои правовые преимущества.

Юрист РОО «Әділдік жолы» Ербол Сардарбеков считает, что в государственных закупках у заказчика больше прав, чем у поставщика.

Например, после заключения договора рыночные цены на товары, работы и услуги могут резко вырасти, однако поставщик обязан выполнить договорные условия даже в случае, если это приведет к убыткам для него. И, в случае неисполнения поставщиком своих обязательств по договору, его могут включить в черный список «Реестр недобросовестных участников». А вот реестра недобросовестных заказчиков в природе не существует. И госорганы этим активно пользуются.

«Если заказчик из-за отсутствия финансирования не оплатит вовремя поставщику за оказанную работу, ответственность заказчика за нарушение этих норм минимальна. В результате поставщик может остаться без оплаты за свою работу, не имея возможности своевременно выплатить зарплаты, налоги и обязательные платежи. И в последнее время мы наблюдаем тревожную тенденцию невыполнения финансовых обязательств заказчиками по договорам. Например, коммунальные предприятия (акиматовские), обеспечивающие население водой, светом и теплом, их банковские счета не могут быть арестованы или заблокированы из-за их социальной значимости. Это является их правовым преимуществом», – отмечает Ербол Сардарбеков.

Он добавил, что при этом заказчики умудряются заключать новые договоры, несмотря на отсутствие финансирования, пользуясь своим правовым преимуществом.

Редакция «Голос народа» обратилась за комментарием в ТОО «Балхаш жылу». Директор предприятия заверил, что ТОО испытывает в настоящее время финансовые трудности. Он сообщил, что вес долги поставщикам буду вплачены в ближайший срок поочередно.