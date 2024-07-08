Энергетики запретили продавать подросткам в Казахстане

В Казахстане введен запрет на продажу энергетических напитков подросткам. Соответствующий закон сегодня подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

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Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации".

В числе прочего закон предусматривает введение запрета на реализацию энергетических напитков лицам в возрасте до 21 года в целях защиты здоровья подрастающего поколения.

Текст закона публикуется в печати.