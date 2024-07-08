Многолетняя дружба казашки и русской восхитила Казнет

Видео с женщинами завирусилось в социальных сетях. На кадрах, казашка и русская признаются, что дружат уже более 35 лет, передает ИА «NewTimes.kz».
Милые бабушки стали героями ролика. Автор уточнил у женщин, как давно они друг друга знают.
«В дружбе нет национальности: русская и казашка дружат уже 36 лет. Прогуливаясь по улице, пользователь сети встретил двух бабушек и поинтересовался их дружбой. Русская бабушка поведала, что они общаются уже 36 лет. Различия в национальности и языке не стали препятствием для их крепкой дружбы. Русская бабушка понимает казахский язык, но не говорит на нем. Ответ бабушки казашки также прозвучал на казахском языке. Несмотря на языковой барьер, их отношения наполнены глубоким уважением и теплотой«», — гласит подпись под видео.
Забавные ответы умилили пользователей Сети. Некоторые комментаторы поделились своими историями межнациональной дружбы.
«У хороших людей нации нет. Есть доброта, общение и взаимопонимание. А когда в семье много национальностей, как в моей, то по другому и не может быть», «Моя апашка тоже дружила с соседкой русской. Апашка на казахском, она на русском, друг другу рассказывали сплетни, и все понимали», «Моя мама и ее подружка тетя Света дружат уже 46 лет, аж с 78 года. До сих пор бегают друг к дружке свежими өсеками поделиться», — написали юзеры под постом.
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