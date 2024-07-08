Многолетняя дружба казашки и русской восхитила Казнет

Милые бабушки стали героями ролика. Автор уточнил у женщин, как давно они друг друга знают.

«В дружбе нет национальности: русская и казашка дружат уже 36 лет. Прогуливаясь по улице, пользователь сети встретил двух бабушек и поинтересовался их дружбой. Русская бабушка поведала, что они общаются уже 36 лет. Различия в национальности и языке не стали препятствием для их крепкой дружбы. Русская бабушка понимает казахский язык, но не говорит на нем. Ответ бабушки казашки также прозвучал на казахском языке. Несмотря на языковой барьер, их отношения наполнены глубоким уважением и теплотой«», — гласит подпись под видео.

Забавные ответы умилили пользователей Сети. Некоторые комментаторы поделились своими историями межнациональной дружбы.