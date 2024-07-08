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08.07.2024, 16:53

В Казахстане вступают в действие новые правила определения стоимости тепла

Новости Казахстана 0 1

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О теплоэнергетике», передает «Голос народа».

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

Данный закон будет регулировать общественные отношения, возникающие в процессе производства, передачи, реализации и потребления тепловой энергии для качественного функционирования и развития систем теплоснабжения.

В частности, документом модернизирована система регулирования теплоэнергетической отрасли путем внедрения новых и усиления существующих инструментов для обеспечения ее качественного и бесперебойного функционирования.

Определены цели, задачи, принципы государственного регулирования в области теплоэнергетики. Внедрены инструменты планирования развития и оценки состояния теплоэнергетической отрасли для обеспечения последовательного и эффективного ее развития. В частности,Министерством энергетики будут утверждены ключевые и целевые показатели теплоэнергетики по регионам, секторам производства, транспортировки, реализации, потребления тепловой энергии, разработанные отраслевыми госорганами.

Кроме того, структурирована система теплоснабжения, регламентированы права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей их услуг. Так, системы теплоснабжения в зависимости от их мощности и подключенной нагрузки потребителей подразделены на централизованную, местную и индивидуальную системы теплоснабжения.

При этом обновлены механизмы тарифного регулирования, поддержки энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике для повышения инвестиционной привлекательности сектора.

Наряду с этим, установлены требования по обеспечению надежности и безопасности теплоснабжения, условия проведения ремонтных работ и вывода из эксплуатации источников тепловой энергии, а также усилены требования по обеспечению готовности к отопительному сезону.

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