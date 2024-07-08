От 4 до 90 млн тенге! Стало известно вознаграждение топ-менеджеров Казахстана

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Что произошло

Национальные компании Казахстана публикуют годовые отчеты, в которых отчитываются об успехах и неудачах, и публикуют данные о вознаграждении руководства.

КазМунайГаз

В среднем член правления АО НК “КазМунайГаз” получил 43,2 млн тенге в виде вознаграждения в 2023 году. Член совета директоров в среднем получил 10,8 млн тенге плюс почти 22 тысячи долларов.

В правление входят 9 человек: Магзум Мирзагалиев, Нурсейит Союнов, Куаныш Кудайбергенов, Сериккали Брекешев, Булат Закиров, Дмитрий Макеев, Диана Арысова, Василий Лавренов и Дастан Абдулгафаров. Суммарный размер вознаграждения составил 388,7 млн тг.

В совет директоров входят 9 человек - Ернат Бердигулов, Магзум Мирзагалиев, Холланд Филип Малкольм, Арманбай Жубаев, Арман Аргингазин, Узакбай Карабалин, Елжас Отыншиев, Сая Мыншарипова и Аскар Шакиров. Суммарное вознаграждение, выплаченное в долларах, составило 196,4 тысячи, в тенге - 97,2 млн.

Казпочта

В среднем член правления получил 21,9 млн тенге. Член совета директоров - 9,5 млн тенге.

В правление входят 6 человек: Асел Жанасова, Семён Пак, Бекболат Хамитов, Шолпан Абирова, Ержан Казанбаев и Жанаркуль Кощанова. Зарплата и бонусы составили 131,2 млн.

В совет директоров входят Николай Казутин, Мират Утепов, Олжас Худайбергенов, Искендер Майлибаев, Султан Маренов и Асел Жанасова. Зарплата и бонусы составили 28,4 млн.

КТЖ

В среднем руководители получали по 4,1 млн тенге в месяц в качестве вознаграждений. В 2023 общая сумма вознаграждения, включая заработную плату, членам правления и совета директоров составила 790 млн тенге.

В правлении 8 человек - Н.Сауранбаев, К.Альмагамбетов, А.Ахметжанов, С.Кеулимжаев, Д.Кушеров, Б.Урынбасаров, Е.Койшибаев, Е.Нагаспаев.

KEGOC

Размер вознаграждений в среднем составил 52,5 млн тг

В компании 5 членов правления - Наби Айтжанов, Бакытхан Жазыкбаев, Толеген Сафуани, Айгуль Акимбаева и Эльвира Конахбаева.

В совете директоров 7 человек, из которых трое от «Самрук-Казына» (Ернат Бердигулов, Мирас Кияков и Каныш Молдабаев), предправления Наби Айтжанов и три независимых директора.

КазАтомПром

Размер вознаграждений в среднем составил 91,3 млн тенге.

Правление состоит из 7 человек: Меиржан Юсупов, Куаныш Омарбеков, Султан Темирбаев, Дастан Кошербаев, Алибек Алдонгаров, Мухит Магажанов и Ермек Куантыров.

Совет директоров также состоит из 7 человек, но четверо связаны с контролирующим акционером (Ернат Бердигулов, Елжас Отыншиев, Айдар Рыскулов и Меиржан Юсупов), и трое – независимые (Арман Аргингазин, Арманбай Жубаев и Нодир Сидиков).

КазТрансОйл

Размер вознаграждений в среднем составил 50,5 млн тенге. Член правления - 64,9 млн тг. Независимый директор $80 тысяч плюс по $1 тыс за заседание.

Независимым директорам (Адриану Фрейсине, Тимоти Глену Миллеру и Казбеку Кусаинову) - фиксированное вознаграждение в размере $80 тыс в год и дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов в размере $1 тыс. В целом на вознаграждение совета директоров в 2023 потрачен 151,3 млн тенге.

Система оплаты труда председателя и членов правления включает постоянную часть заработной платы и вознаграждение по итогам работы за год. За 2023 год членам правления начислено вознаграждение на общую сумму 454,2 млн тг.

В правление входили 7 человек - Талгат Курманбаев, Сабит Арынов, Темирхан Абдиров, Эрик Сагиев, Амиржан Оспанов, Газиз Кошанов и Жайдарман Исаков.

Общая сумма вознаграждений составила 605,6 млн тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что национальные компании Казахстана не использовали по назначению сотни миллиардов бюджетных тенге.

Только за 2023 год субъекты квазигоссектора получили почти 1,2 трлн тенге из бюджета. При этом неиспользованный остаток по итогам вырос более чем в 2,5 раза. Дополнительно выявлено ещё 383 млрд тенге, которые были выделены, размещены на счетах и не использованы по назначению.

Проблемные вопросы при реализации проектов государственно-частного партнёрства: