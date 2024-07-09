За возврат прежнего часового пояса в Казахстане высказалась хронобиолог из США

Ведущий хронобиолог США, директор лаборатории сна и циркадных ритмов Мэри Карскадон (Mary Carscadon) поделилась экспертным мнением касательно единого часового пояса в Казахстане и возврата прежнего. Интервью с ней в социальных сетях опубликовал Евгений Ян - медицинский психолог, член рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену перевода времени, передает Tengrinews.kz .

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Мэри Карскадон является почетным членом международного сообщества хронобиологов и директором лаборатории сна и циркадных ритмов. Она выступает экспертом, консультирующим правительство США о циркадных ритмах подростков и времени начала школы.

По мнению хронобиолога, сегодня казахстанцы находятся в постоянном состоянии джетлага (рассинхронизация биологических часов - прим.), поскольку "их тела и ритмы не синхронизированы с ритмами дня и ночи". При этом большинство людей не сможет адаптироваться к такому графику, так как временной сдвиг слишком большой.

Как отметила Карскадон, рассвет между 03:00 и 04:00 будет удобен только 1 проценту жителей, привыкшим вставать рано. Для большинства же он будет неудобен. Тяжелее всех придется подросткам - ввиду их биологических особенностей.

Директор лаборатории сна и циркадных ритмов предупредила о возможном усилении воспалительных процессов в организме, которые могут привести к снижению иммунитета и болезням. Она считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".

Напомним: в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Как казахстанцы отреагировали на перевод времени, читайте в нашем материале.