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08.07.2024, 19:43

За возврат прежнего часового пояса в Казахстане высказалась хронобиолог из США

Новости Казахстана 0 1

Ведущий хронобиолог США, директор лаборатории сна и циркадных ритмов Мэри Карскадон (Mary Carscadon) поделилась экспертным мнением касательно единого часового пояса в Казахстане и возврата прежнего. Интервью с ней в социальных сетях опубликовал Евгений Ян - медицинский психолог, член рабочей группы по рассмотрению петиции за отмену перевода времени, передает Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Мэри Карскадон является почетным членом международного сообщества хронобиологов и директором лаборатории сна и циркадных ритмов. Она выступает экспертом, консультирующим правительство США о циркадных ритмах подростков и времени начала школы.

По мнению хронобиолога, сегодня казахстанцы находятся в постоянном состоянии джетлага (рассинхронизация биологических часов - прим.), поскольку "их тела и ритмы не синхронизированы с ритмами дня и ночи". При этом большинство людей не сможет адаптироваться к такому графику, так как временной сдвиг слишком большой.

Как отметила Карскадон, рассвет между 03:00 и 04:00 будет удобен только 1 проценту жителей, привыкшим вставать рано. Для большинства же он будет неудобен. Тяжелее всех придется подросткам - ввиду их биологических особенностей.

Директор лаборатории сна и циркадных ритмов предупредила о возможном усилении воспалительных процессов в организме, которые могут привести к снижению иммунитета и болезням. Она считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".

Напомним: в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Как казахстанцы отреагировали на перевод времени, читайте в нашем материале.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Yevgeniy 24
Yevgeniy 24
И тут америкашки лезут. Везде в дырку за лезут.
08.07.2024, 15:35
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