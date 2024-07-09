Брызнул детям в глаза перцовым баллончиком: подростка поместили в ИВС

Подростка, который брызнул детям в глаза перцовым баллончиком накануне в Актобе, поместили в ИВС, передает Tengrinews.kz.

Фото из открытых источников

"Подозреваемый несовершеннолетний по факту применения перцового баллончика против детей водворен в ИВС", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, размещенном в Instagram.

Ведомство опубликовало кадры, на которых видно, как в сопровождении конвоя его ведут по коридору изолятора и отправляют в камеру.

Ранее мы писали, как в Актобе подросток брызнул детям в глаза перцовым баллончиком и скрылся.

Полиция Актюбинской области позже сообщила, что задержала его при попытке пересечения границы. Тем временем российские СМИ написали, что правонарушителем является 14-летний мальчик, уроженец Казахстана, который с 2021 года проживает на территории Саратовской области вместе с матерью. На период летних школьных каникул он находился у отца в Казахстане.