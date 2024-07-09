Пропустил скорую, "поймал Сергек": что делать водителям

Уступать дорогу скорой нужно обязательно. Однако некоторые казахстанские водители задаются вопросом, как нужно действовать, если экстренные службы просят уступить дорогу, но при этом придется нарушить ПДД. Может ли прийти штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора или пересечение стоп-линии, если пропустить скорую помощь на перекрестке. Как быть в таких ситуациях выясняла, корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Турар Казангапов

Как пояснили в пресс-службе Sergek Group, система общественной и дорожной безопасности "Сергек" фиксирует все нарушения беспристрастно. Однако подтвердить или отклонить нарушение - это решение остается за уполномоченным сотрудником. Именно поэтому зачастую штраф за содеянное не прилетает.

"Система распознает госномер автомобиля, формирует карточку нарушения и передает данные в процессинговый центр ЕРАП, куда подтягиваются остальные сведения из информационных баз. Далее карточка нарушения попадет к уполномоченному сотруднику, который своей ЭЦП должен подтвердить или отклонить данное нарушение. Карточка нарушения содержит несколько фото и обзорное видео для более четкой оценки происходящего", - пояснили корреспонденту в Sergek Group.

Однако если штраф все же "прилетел", то в полиции советуют казахстанцам обратиться с заявлением в Управление административной полиции ДП Астаны.

"В случаях если водитель транспортного средства уступил дорогу и ему поступило предписание о необходимости уплаты штрафа, правонарушение подлежит прекращению. Для этого владельцам транспортных средств необходимо обратиться с заявлением в Управление административной полиции ДП Астаны, по адресу улица Жетиген, 16, либо позвонить в call-центр +7 7172 71 69 77, +7 7172 67 75 75, либо обратиться с письменным заявлением посредством е-өтініш", - сообщили в ДП, отвечая на официальный запрос корреспондента.

В полиции также сообщили, что водителям всегда необходимо пропускать машины с включенными проблесковыми сигналами.