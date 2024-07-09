Женщина пришла в бассейн без резиновых тапочек и отсудила миллион тенге

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С иском к отелю обратилась в суд женщина, которая сломала шейку бедра во время посещения бассейна. Из-за травмы ей пришлось долго лечиться, и это время она не могла работать.

Суд установил, что истица, вопреки требованиям правил бассейна, пришла не в резиновой обуви, а в тряпичных тапочках.

"По правилам посещения бассейна и поведения в нем, администрация имеет право лишать права посещения бассейна лиц, нарушающих правила поведения. Судом установлено, что истец была допущена в зону бассейна без специальной резиновой обуви, в результате чего поскользнулась и упала, получив телесные повреждения, что свидетельствует о некачественном предоставлении услуг ответчиком, повлекших за собой причинение вреда здоровью потребителя услуг", - говорится в сообщении суда.

Суд учел и тот факт, что женщина сама допустила нарушение правил. Поэтому требование о возмещении морального вреда удовлетворено частично - лишь на 50 тысяч тенге.

При этом с ответчика взысканы 1,1 миллиона тенге утраченного заработка и более 160 тысяч тенге расходов на приобретение лекарственных препаратов и авиабилета.