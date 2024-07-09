Что делать, если просрочил кредит в Казахстане

Иногда после оформления кредита в банке или микрофинансовой организации (МФО) могут случиться непредвиденные обстоятельства, которые приводят к просрочке платежей. Если такое произошло, не нужно прятаться, избегать кредиторов или пытаться "плыть по течению" в надежде, что все обойдется и на проблемный заем закроют глаза.

Как рассказывают эксперты медиа-портала FinGramota, если заемщик не может исполнять свои обязательства по кредиту, в первую очередь ему следует обратиться с письменным заявлением в банк или МФО, где был оформлен заем. Сделать это нужно в течение 30 дней после наступления просрочки.

В заявлении нужно указать причину неисполнения своих обязательств, а также предложить свои варианты решения проблемы.

К заявлению необходимо в обязательном порядке приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния: это может быть информация о финансовом и социальном положении, снижении либо отсутствии доходов, что не позволяет исполнять в полном объеме свои обязательства.

Если нет доказательств, банк просто может проигнорировать заявление.

Какие есть варианты решения просрочки

После получения заявления от заемщика кредитор должен дать ответ в течение 15 дней:

согласиться, приняв предложение заемщика; предложить свой вариант решения проблемы; отказаться, но с указанием мотивированного обоснования причин.

Вариантов урегулирования проблемной задолженности есть несколько:

изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору займа;

отсрочка платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

изменение метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменение срока займа;

прощение просроченного основного долга, вознаграждения, отмена штрафов, комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

самостоятельная реализация залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки;

представление отступного взамен исполнения обязательства по договору займа путем передачи банку залогового имущества;

реализация недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору займа покупателю.

Если решение не найдено

Иногда случается так, что заемщику и банку не удается прийти к соглашению, либо кредитор вовсе не провел процедуры урегулирования просроченной задолженности и даже не предоставил мотивированный отказ.

В этом случае заемщик вправе в течение 15 календарных дней с даты получения решения кредитора обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

При обращении с заявлением в агентство важно приложить доказательства обращения в кредитную организацию и недостижения с ней взаимоприемлемого решения. После этого в отношении банка или МФО начнется документальная проверка.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почему не стоит избегать банка

При возникновении просрочки не стоит избегать кредитора. Важно идти ему навстречу, ведь в решении проблемы заинтересованы обе стороны. Если же заемщик не обратится в кредитную организацию, то она имеет право:

снять средства со счета должника в счет погашения займа – исключением являются специальные счета, куда начисляются пособия, алименты и другие подобные выплаты;

передать задолженность на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству или уступить права требования третьим лицам – если это предусмотрено договором.

Также кредитор может обратиться в суд для принудительного взыскания. При этом суд будет учитывать все обстоятельства, в том числе были ли предприняты все меры по урегулированию задолженности кредитором и заемщиком.

Напомним, ранее главой государства были приняты поправки, которые усиливают защиту интересов заемщиков. Среди прочего также был введен мораторий на передачу проблемных кредитов коллекторским агентствам.

Впрочем, это не значит, что можно не оплачивать кредит. Важно помнить, что чем раньше будут приняты меры по урегулированию просроченной задолженности, тем скорее будет найден взаимоприемлемый вариант ее погашения.