Тариф на платные дороги хотят повысить в Казахстане. Об этом сообщил министр транспорта Марат Карабаев, передает Tengri Auto .

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Выступая на заседании правительства, министр отметил, что тарифы на платные дороги в Казахстане значительно ниже по сравнению с другими странами (Россия, Беларусь, Турция, Китай, Польша и другие).

"В этой связи прорабатывается вопрос повышения действующего тарифа на 20 процентов для полного возмещения затрат на содержание. При этом будут предусмотрены соответствующие льготы местным водителям", - сказал Карабаев.

Он подчеркнул, что основная нагрузка будет направлена на транзитные автомобили, проходящие через страну.