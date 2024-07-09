Казахстанцы должны получать адекватные пенсии. Как этого добиться

По словам аналитика, под финансовой устойчивостью государственной пенсионной системы понимается способность государства полностью выполнять свои обязательства по выплате адекватных сумм своим гражданам, несмотря на воздействие негативных внутренних и внешних факторов. В то же время, как отметил Темирханов, накопительная система в ЕНПФ потеряла свои изначальный смысл из-за возможности досрочных изъятий на жилье. Это снижает коэффициент замещения доходов пенсией до неприемлемого уровня.

Как отметил эксперт, будущие суммы не устроят работников, у которых государство ежемесячно брало деньги из зарплаты для обеспечения достойной старости. Маленькие показатели могут привести к социальным волнениям в стране. Чтобы обеспечить адекватные выплаты по старости для официально работающих граждан, правительство будет вынуждено использовать госбюджет.

"Однако с учетом ухудшения коэффициента демографической нагрузки (количество работающих на одного вышедшего на отдых пожилого) и с учетом проблем в бюджетной системе уже в среднесрочной перспективе государству будет трудно исполнять свои быстрорастущие пенсионные обязательства. Проблемы с финансированием из бюджета могут начаться гораздо раньше в случае сильного и длительного падения цен на нефть, что связано с текущей глубокой зависимостью госбюджета от данного сектора", – пояснил Темирханов.

Аналитик отметил, что в Казахстане изначально была создана правильная пенсионная система, которая соответствовала мировой практике для рыночных экономик. Однако последующие изменения привели к ее сильной неустойчивости. К данным факторам относятся: плохое регулирование частных пенсионных фондов; директивное объединение всех фондов в один государственный (ЕНПФ); разрешение использовать накопления для покупки жилья; решение о том, что дополнительные 5% взносов в ЕНПФ станут условно-накопительными.

"Расчеты ЕНПФ и наши оценки показывают, что текущая накопительная система сможет выплачивать вполне адекватные пенсии в будущем. Данный фонд будет финансово устойчивым при выполнении трех условий", – пояснил Темирханов.

Первым условием является запрет досрочных изъятий из накоплений на жилье, лечение и другие цели.

Во-вторых, взносы на личные накопительные счета работника в ЕНПФ должны составлять 15% от его заработной платы, а не 10%, как сейчас. В соответствии с Социальным кодексом, они уже составляют 15% (10% выплачивает работник, а 5% – работодатель). Однако 5% обязательных взносов работодателя (ОПВР) осуществляются в формате условно-накопительного компонента. Он поступает в распоряжение правительства, а не увеличивает доход после выхода работника на отдых в будущем.

Третье условие заключается в том, что ЕНПФ должен зарабатывать более высокий инвестиционный доход на пенсионные активы. Низкие показатели связаны с неразвитостью фондового рынка в Казахстане.

Что касается текущей распределительной системы в стране (пенсии из госбюджета), в будущем она сможет направлять адекватные социальные пенсии и иметь хорошую долгосрочную финустойчивость с учетом выполнения трех условий, считает эксперт.

Аналитик обратил внимание на то, что достойные суммы из ЕНПФ (60% от трудового дохода) могут быть получены только после полноценных взносов за весь трудовой стаж (в районе 40 лет). С учетом того, что накопительная система начала работать недавно, некоторые вкладчики уже не смогут достигнуть такого срока накоплений. В этом случае правительство вынуждено доплачивать пенсии из госбюджета, чтобы сделать общую сумму выплат адекватной трудовым доходам. В связи с этим Темирханов задался вопросом, какой показатель правительство считает адекватным.

Он добавил, что по данному вопросу государство ссылается на Международную организацию труда (МОТ). В частности, на конвенцию №102 "О минимальных нормах соцобеспечения", согласно которой коэффициент замещения должен составлять не менее 40% от уровня материального обеспечения гражданина в трудоспособный период. Однако, как отметил эксперт, данный документ был утвержден в далеком 1952 году и давно устарел. После этого выходила конвенция №128 с показателем в 45%. В дальнейшем выходила рекомендация №131b с нормой в 55%.

Темирханов пояснил, что в случае работы ЕНПФ в соответствии с лучшей мировой практикой в будущем выплаты из бюджета будут направляться только тем, кто по разным причинам не смог осуществлять или направлял слишком маленькие взносы. Для развития распределительной системы очень важно, по мнению эксперта, иметь четкую долгосрочную стратегию/концепцию развития, утвержденную правительством. Она должна быть основана на объективных актуарных расчетах, где будут указаны четкие долгосрочные принципы определения размеров пенсий для бедных, для социально уязвимых слоев населения, а также для тех, кто по возрасту не смог делать обязательные взносы в ЕНПФ за весь свой трудовой стаж.

"Одной из главных проблем пенсионной системы страны является недоверие к ней со стороны большинства населения. Самым показательным подтверждением этого стало большое желание наших граждан поскорее забрать свои сбережения из ЕНПФ по любому поводу и под любым предлогом. К сожалению, такое доверие можно заработать только в течение многих лет, а теряется оно в один момент", – высказался Темирханов.

Эксперт назвал несколько причин. Это низкая финграмотность людей; слабое регулирование частных пенсионных фондов на первом этапе; создание негативного фона и директивное объединение организаций в ЕНПФ; нерыночные инвестиции фонда в государственные и квазигосударственные ценные бумаги сразу после его создания. По мнению аналитика, на сегодня в Казахстане уже нет таких проблем, но недоверие сохраняется.

Чтобы вернуть положительное отношение населения, по словам Темирханова, правительству нужно разработать такую долгосрочную стратегию, из которой станет понятно, когда и каким образом казахстанцы смогут получить достойные выплаты в старости. После этого нужно строго придерживаться намеченных целей и не вносить резкие негативные изменения с долгосрочным эффектом, как раньше.

По словам эксперта, Концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы РК до 2030 года была утверждена в 2014 году и устарела.

"На сегодня, после всех плохих изменений, речь уже идет не о модернизации, а о возврате первоначального смысла. По нашему мнению, необходимо срочным образом разработать и утвердить новый документ по этому направлению", – заключил Темирханов.

Согласно данным министерства труда и соцзащиты населения, с начала года на 1 июня из республиканского бюджета выплачено пенсий на 1,5 трлн тенге: базовая – 487,5 млрд тенге, солидарная – 1,06 трлн тенге. Средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2024 года составил 132 401 тенге, в том числе размер солидарной – 89 697 тенге, базовой – 42 704 тенге.

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