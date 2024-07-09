Кому могут назначить автоматические пособия и соцвыплаты в Казахстане

С начала года SMS-сообщение для автоматического получения пособий и соцвыплат прислали более 316,3 тыс. казахстанцам. Приняли предложение более 131,9 тыс. человек. Подробности читайте на NUR.KZ.
В Казахстане действует Цифровая карта семьи – система, в которой собраны данные о 20 млн граждан. Она способна в автоматическом режиме выявлять лица, которым положены те или иные пособия, социальные выплаты или другие государственные услуги.
Когда потенциальный получатель госуслуги выявляется, ему приходит SMS-сообщение с номера 1414 о возможности проактивного назначения пособия или соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, с начала 2024 года такие SMS уже получили более 316,3 тыс. человек. Правда воспользовались возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты только 131,9 тыс. граждан.
При этом в Минтруда отметили, что непосредственно соцвыплаты из ГФСС в автоматическом режиме получили 807 граждан:
За весь прошлый год проактивные соцвыплаты получили 17 270 человек. Всего же получателями выплат из ГФСС стали порядка 1,3 млн казахстанцев, которым было выплачено около 750,7 млрд тенге.
На текущий момент с помощью "Цифровой карты семьи" казахстанцам могут предложить проактивно назначить десять видов государственной поддержки. Она самостоятельно выявляет граждан, которым требуется та или иная помощь.
Например, есть пять видов государственного пособия:
Три вида соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС):
А также два вида финансовой поддержки граждан:
Таким образом, если казахстанцу положена одна из перечисленных мер поддержки, ему будет выслано SMS-сообщение с предложением оформить ее проактивно. Впрочем, если его проигнорировать или отказаться, право на получение пособия или соцвыплаты не пропадает, просто нужно будет самостоятельно обратиться за их назначением.
Если же ответить на сообщение согласием, оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.
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