Атака беспилотников в Астрахани: задерживаются рейсы в Казахстан

Сегодня утром в Астрахани произошла атака беспилотников . Инцидент привел к перебоям в работе аэропорта и задержкам рейсов в соседние страны, в том числе и в Казахстан, передает Tengri Travel .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По данным Life.ru, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов 9 июля на работу аэропортов Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) были введены временные ограничения. Оба аэропорта временно не принимают и не отправляют самолеты.

Авиасообщений с Волгоградом у Казахстана нет, а в Астрахань летают самолеты из Актау.

По информации онлайн-табло аэропорта Актау, вылет рейса №835 из Астрахани, запланированный на 07:30, перенесен на 12:00. Также задерживается прилет рейса №836 из Астрахани, который должен был приземлиться в 10:10. Ожидается, что он прибудет в Актау в 14:05.

Фото: онлайн-табло аэропорта Актау

Пассажирам рекомендуют быть внимательными, следить за обновлениями и поддерживать контакт с авиакомпаниями для получения актуальной информации о рейсах.