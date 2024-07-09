По 208 тысяч выплатит казахстанцам крупная нефтяная компания

Фото: Stopfake.kz

Компания призывает казахстанцев быть осторожными и не поддаваться на уловки мошенников.

"Реклама выплат – очередной фейк. Важно всегда проверять источники информации, такие как официальный сайт и официальные аккаунты в социальных сетях, чтобы быть уверенными в достоверности предлагаемых инвестиционных возможностей или других предложений. "КазМунайГаз" официально заявляет, что имеет только один официальный сайт – kmg.kz. Все остальные сайты, действующие от имени компании, являются мошенническими", - сообщает пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз".